Seriate: otto telecamere, ora la stazione sarà videosorvegliata

«Finalmente!», esclama Bernard Perlman, consigliere comunale delegato al Centro storico. «Ne sono state posizionate otto – continua Perlman – in luoghi strategici per il controllo di ogni movimento. È un ulteriore passo verso una stazione ferroviaria che si possa dire tale in un paese civile». Ma proprio di recente c’è stato un attacco alla stazione, imbrattata di scritte sia all’aperto sia nel sottopasso.

«Ecco perché ben vengano le telecamere – spiega Perlman –, per poter risalire agli autori di così incivili atti vandalici. E anche per identificare chi sporca per terra, chi fa i bisogni personali, chi fa danni a un patrimonio pubblico» . L’unico risultato di queste azioni e provocazioni, infatti, è quello di far sborsare soldi al Comune per il ripristino delle parti vandalizzate, mentre potevano essere meglio impiegati in altri servizi.