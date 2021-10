Servizi sociali agli ex Riuniti, trasloco vicino. «Per via San Lazzaro un acquirente c’è»

Entro la fine di novembre il Comune di Bergamo riceverà le chiavi, il tempo di organizzare il trasloco e nei primi mesi del 2022 i Servizi sociali traslocheranno dalla storica sede di via San Lazzaro in via XXIV Maggio nell’ex padiglione di Anatomia dei «furono» Ospedali Riuniti di Bergamo.

Ma l’edificio di proprietà comunale nel cuore di borgo San Leonardo (al civico 3) non dovrebbe restare vuoto per molto perché, accenna l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, «qualcuno si è fatto avanti per l’acquisto, stiamo lavorando per la gestione dell’immobile dopo il trasloco dei servizi sociali».

Con la nuova sede agli ex Riuniti ormai pronta, i tempi sono maturi per avviare l’operazione che dovrebbe portare nelle casse di Palafrizzoni 6 milioni di euro, questa la stima del bene inserita nel piano delle alienazioni approvato dal Consiglio comunale la scorsa primavera insieme al bilancio.