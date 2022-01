«Sì all’obbligo vaccinale, sono pochi 100 euro di multa»

«Un’impennata di contagi. In pochi giorni arriveremo a 300-350 mila nuovi positivi a livello nazionale e a 70-80mila casi giornalieri in Lombardia. La crescita dei positivi è esponenziale, in questo periodo assistiamo a un’ipercircolazione virale». L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, preconizza un’ulteriore accelerazione della curva epidemica in termini di contagi. «Una crescita esponenziale dei casi, seguita tuttavia da una crescita lineare e non esponenziale dei ricoveri. E tutto ciò è merito dei vaccini che arginano le ospedalizzazioni e la malattia grave».

Quanto pesa la variante Omicron sull’aumento esponenziale dei contagi?