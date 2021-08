Si fingono carabinieri e truffano un’anziana: ingente il bottino a Chiuduno

In azione una coppia di malintenzionati che si sono spacciati per carabinieri. Con un pretesto e un finto cartellino sulla giacca, sono riusciti a entrare in casa della donna che in quel momento era da sola. In pochi minuti hanno fatto sparire soldi e monili in oro, il bottino non è stata quantificato ma è ingente.

La denuncia è stata formalizzata ai carabinieri di Grumello del Monte. «Solita modalità - riferisce il figlio dell’anziana truffata -, girano in perlustrazione in motocicletta, quando avvistano una persona vulnerabile si fermano e improvvisano. Hanno visto una signora anziana in una villa singola che recuperava il cassonetto della spazzatura. Il delinquente si è avvicinato con un opuscolo in mano. Ha apposto la scritta “Carabinieri” sul petto curandosi di non girarsi verso la strada, coprendola mentre si guardava le spalle. Ha detto di aver appena arrestato due albanesi che si stavano intrufolando nel giardino della casa, s’è fatto aprire per controllare cosa avessero preso e ha rubato oro e soldi. Parliamo di un bottino sostanzioso, non certo di una pensione».