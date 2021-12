Si perde a Cremona, rintracciato disabile bergamasco 73enne

Si era perso a Cremona e non sapeva come chiedere aiuto, ma è stato rintracciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che erano sulle sue tracce dopo la segnalazione della famiglia. Storia a lieto fine per un 73enne bergamasco, muto e con difficoltà motorie.

Non poteva parlare per dire ai Carabinieri che aveva bisogno di aiuto, ma era proprio lui l’uomo che i Carabinieri delle gazzelle della Sezione Radiomobile di Cremona stavano cercando. Lo hanno trovato dentro un locale pubblico di via Dante, a Cremona, dopo avere vagato a lungo per ore tra la provincia di Bergamo e Cremona: si tratta di un uomo della provincia di Bergamo di 73 anni, affetto da mutismo, invalido e claudicante .

Di giorno l’uomo è solito uscire di casa da solo, in giro per Bergamo o in altri comuni limitrofi dove conosce tanta gente, oppure per andare in un cimitero dove è sepolta la sua compagna. Per spostarsi utilizza anche autobus o treni. Lo ha fatto anche la mattina del 2 dicembre e per questo la sua assenza da casa fino al pomeriggio non è sembrata strana, perché il 73enne è solito rientrare in abitazione all’ora di cena.