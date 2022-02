Si prendono a bottigliate in una rissa, perquisizioni anche a Capizzone

I Carabinieri di Milano hanno eseguito sei perquisizioni nel capoluogo lombardo, a Cinisello Balsamo, San Donato Milanese e anche nella Bergamasca a Capizzone, decreti emessi dalle Procure di Milano e da quella per i Minorenni. A dare notizia della vicenda Ansa.

Cinque maggiorenni, (due italiani, un marocchino, un ucraino e un romeno, tutti di età compresa tra i 20 ed i 26 anni) e un minorenne (un italiano di 17 anni), sono indagati, a vario titolo, per rissa aggravata per gli scontri che si sono verificati la notte del 30 gennaio in via Lecco, tra i luoghi più noti della Movida milanese.