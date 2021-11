Skipass gratis per chi pernotta sulle Orobie: 43 gli hotel che hanno aderito

Iniziativa della Camera di Commercio di bergamo.Sono 43 gli hotel aderenti, 1.170 camere a disposizione. Campagna social di Visit Bergamo per la promozione per chi pernotta sulle Orobie.

Un’altra bella novità in arrivo per il mondo neve bergamasco e gli amanti degli sci che sceglieranno come meta invernale le nostre montagne.

Durante la conferenza stampa tenutasi ieri al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, in cui Regione Lombardia ha presentato l’ampia offerta turistica delle sue montagne e le novità della stagione invernale 2021-2022, a partire dalla riapertura degli impianti prevista, a seconda delle località, dal 27 novembre al 4 dicembre, infatti, Visit Bergamo ha annunciato la propria nuova offerta Ski Experience, che prevede skipass gratuito a fronte di pernottamenti nelle Orobie, un progetto in collaborazione con Camera di Commercio Bergamo.