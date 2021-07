Slalom tra i 46 cantieri stradali di Bergamo: ecco dove sono - La mappa

Trentasei fanno capo al Comune: partiti i lavori in viale Papa Giovanni e dal 9 agosto in via Borfuro. Deviazioni per il teleriscaldamento in via Corridoni e via Verdi, Rfi sta consolidando il ponte di via San Bernardino.

È l’estate dei record per i cantieri in città e basta dare una veloce occhiata alla mappa interattiva realizzata dal Comune per accorgersene . Attualmente i lavori in corso sono 36 e si tratta solo di quelli segnalati dall’amministrazione comunale nella mappa. Se si aggiungono quelli in capo ad altri soggetti (come ad esempio A2A) si arriva addirittura a 46.

Altri sono appena partiti o partiranno. Il 28 luglio (e fino al 6 agosto) è partito l’intervento lungo viale Papa Giovanni XXIII , nel tratto tra piazzale Marconi e l’incrocio con le via Mai e Paleocapa (con inevitabili modifiche alla viabilità), e dal 9 agosto inizierà il rifacimento della pavimentazione in via Borfuro che durerà tutto il mese, con l’entrata e l’uscita dei residenti che verrà garantita ai residenti e regolata con piccoli semafori, così come sarà permesso accedere ai parcheggi.