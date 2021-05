Stadio, questa volta in gol ci va Balzer. Lo storico locale raddoppia e assume

Il Balzer raddoppia segnando l’apertura di un nuovo locale allo stadio. Alla storica insegna sul Sentierone, che ha festeggiato nel 2020 il 170 o anniversario dall’inizio dell’attività imprenditoriale, iniziata nel 1850 dall’omonima famiglia, approdata in città nel 1936, si affiancherà presto il « Balzer Stadium ». L’imprenditore Patrizio Locatelli, con la società S-link srl, ha chiuso un accordo con la società Stadio Atalanta srl per la gestione dei locali al piano terra della tribuna Rinascimento. Tra una decina di giorni verrà dunque inaugurato un nuovo punto vendita, che occupa 4 vetrine su viale Giulio Cesare , nella parte destra verso la Curva Pisani. Dalla firma del contratto, datato giugno 2020, a cavallo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, le parti hanno deciso di attendere qualche mese e così lo scorso febbraio sono partiti i lavori di ristrutturazione per la realizzazione del locale di ristorazione, studiato per accogliere tifosi, ma non solo.

La filosofia del Gewiss Stadium , sul modello inglese, consiste nel far vivere la struttura 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno e anche il nuovo Balzer Stadium sarà a disposizione dei clienti dalla colazione alla cena. Croissant e pasticceria verranno rigorosamente prodotti nel quartier generale in centro a Bergamo , ad opera della brigata capitanata dallo chef di origini francesi Gregory Chabert, già sous-chef dell’indimenticato Vittorio Fusari, scomparso improvvisamente ad inizio 2020.