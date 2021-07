Stalking, aggressione col coltello e botte: ragazza in ospedale, preso l’ex compagno

La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha sottoposto a fermo un cittadino peruviano di 31 anni per atti persecutori, lesioni gravissime e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, 22 anni, è stata ricoverata con fratture e tagli, ne avrà per 40 giorni.

Alle prime ore di martedì 6 luglio la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha sottoposto a fermo un cittadino peruviano di 31 anni, regolare sul territorio nazionale, per atti persecutori e lesioni gravissime nei confronti dell’ex compagna convivente - nata a Bergamo nel 1999 - e porto abusivo di arma da taglio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la donna e si è reso responsabile di alcuni episodi, che si aggiungono ad altri già avvenuti in passato nel corso della loro convivenza e raccontati dalla vittima in sede di denuncia. In particolare, nei primi giorni di giugno, l’uomo, appurato che la donna si trovava nell’abitazione di amici, è entrato dalla finestra, minacciando i presenti con un coltello e fuggendo una volta appreso che stavano chiamando la Polizia.