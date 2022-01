Stroncato da un malore, muore a 61 anni l’imprenditore Guido Barcella

Un grave lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria bergamasca. Nella notte di Capodanno è mancato, per un malore improvviso, Guido Barcella. Amministratore unico del gruppo «Barcella Elettroforniture», leader in Italia nel campo della distribuzione di materiale elettrico, l’imprenditore orobico ha fatto crescere l’azienda grazie ad anni di duro lavoro, che hanno portato a una serie di acquisizioni, condite da una lungimirante gestione manageriale.

Guido Barcella, che ha compiuto 61 anni lo scorso ottobre, si trovava in albergo a Camogli e proprio pochi minuti dopo la mezzanotte del 31 dicembre ha accusato un malessere che non gli ha lasciato scampo. Per la fine dell’anno aveva deciso di trascorrere qualche giorno di riposo in riviera, insieme alla compagna, nella località ligure a cui era particolarmente affezionato.