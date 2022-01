Super Green pass per i mezzi pubblici, senza autobus 13 mila studenti non vaccinati

Lunedì 10 gennaio il rientro a scuola per le scuole bergamasche, per i mezzi pubblici serve il Green pass rafforzato. Autisti in quarantena, incognita assenze. Grassi (Tpl): possibili defezioni fino al 20%.

I banchi di prova. Letteralmente e in metafora, da lunedì si ricomincia. Non senza incognite, sicuramente con ulteriori novità. Una piccola quota – quarantene permettendo – ha già ripreso le lezioni venerdì, ma l’appuntamento «vero» è per domani. Niente rinvii, salvo clamorosissime (e improbabili) novità di giornata: sono oltre 130mila gli studenti bergamaschi, e considerando l’intero mondo-scuola (insegnanti, personale non docente, collaboratori, mense, trasporti…) si arriva a una mobilitazione di quasi 200mila bergamaschi. Un viavai importantissimo e delicato dal punto di vista epidemiologico, tant’è che il dibattito è forte; l’Ordine dei medici per esempio ha lanciato l’appello per un rinvio di un paio di settimane del ritorno in presenza.

Bus solo per vaccinati o guariti