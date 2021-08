Teleriscaldamento, chiuso il cantiere in via Corridoni

Sono terminati i lavori di A2A per la posa del teleriscaldamento in via Corridoni e ora la via è percorribile in entrambe le direzioni di marcia. Un cantiere che era iniziato lo scorso 27 aprile e che sin da subito era stato molto impattante per la viabilità, in una delle arterie cittadine che, tra l’altro, è già tra le più trafficate, soprattutto nelle ore di punta . L’intervento per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento era stato suddiviso in due fasi: inizialmente era stato predisposto il solo restringimento della carreggiata e poi era stato istituito il senso unico in direzione del centro città, con un forte impatto per gli automobilisti che dovevano uscire dalla città, costretti a percorrere via Bianzana, anche quest’ultima coinvolta dalla riduzione della carreggiata a causa del cantiere di Chorus Life per l’ingresso del parcheggio interrato già scavato sotto l’ex area dismessa Ote.

Il cantiere di A2A in via Corridoni è solo uno di una lunga serie: questa è stata l’estate dei record per i cantieri in città . Alla fine di luglio si contavano ben 36 lavori in corso segnalati dall’amministrazione comunale nella mappa interattiva realizzata dal Comune, ma aggiungendo quelli in capo ad altri soggetti (tra questi, appunto, c’è anche A2A) si arrivava a 46 cantieri. Per i lavori per la posa del teleriscaldamento, dal Comune alla fine di luglio avevano specificato che «la calendarizzazione di tutti gli interventi in corso di A2A è stata pensata per completarli tutti entro l’inizio delle scuole, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre».