Tragico schianto a Brusaporto: addio a Francesco Rossi, portalettere di 21 anni

Stava consegnando la corrispondenza in sella dello scooter di Poste italiane ma uno scontro violentissimo con una macchina non gli ha lasciato scampo. Non ce l’ha fatta Francesco Rossi, portalettere di 21 anni di Brusaporto. Il ragazzo era molto conosciuto nella zona: suo papà, Giovanni, è consigliere comunale in paese e presidente dell’assemblea dell’Unione intercomunale dei Colli (della quale il Comune di Brusaporto fa parte) . L’incidente mortale è accaduto nel pomeriggio di venerdì 18 marzo, pochi minuti dopo le 17, in via Albano Sant’Alessandro, lungo il cavalcavia che collega la zona del Santuario della Madonna delle rose di Albano a Brusaporto.