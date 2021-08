Tragico schianto in scooter, muore carabiniere padre di due figlie

Raffaele Campagna, 40 anni il prossimo 23 agosto, carabiniere al Nucleo ispettorato del lavoro di Cremona: investito da un’auto sulla «bretella» che dal Cremonese si innesta in Brebemi. Era stato in servizio a Casazza e Alzano.

Un uomo di 39 anni, papà di due bambine, carabiniere per anni in servizio in Bergamasca, è morto tragicamente in un incidente accaduto ieri pomeriggio sulla 591, lungo la bretella che collega Offanengo con il casello della Brebemi, nel territorio di Camisano, provincia di Cremona. Raffaele Campagna, carabiniere in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro di Cremona, da alcuni anni abitava nella località Selva di Zandobbio, con la moglie e le due figlie. Ieri stava ritornando a casa dopo il lavoro, purtroppo a casa il militare non ha più fatto ritorno, lasciando nello strazio la famigliola. Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine della provincia di Cremona, poco dopo le 15,30 una Opel Agila con al volante una ragazza di 22 anni, residente a Camisano, si è scontrata con lo scooter Bmw Gt600 guidato dal carabiniere, schiacciando la moto contro il guardrail. Dalle prime informazioni raccolte Campagna stava viaggiando sulla corsia di marcia che da Crema porta a Romano di Lombardia.