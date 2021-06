Trasporti e scuola: «Non si può ancora tornare al pre-Covid»

Dal consigliere delegato Cancelli la risposta ai comitati genitori: «Resteranno limiti di affollamento». In classe al 100%? «Ingressi scaglionati unica chance».

È ancora lungo il cammino verso la normalità, e anche il prossimo anno scolastico si annuncia di delicato equilibrio tra le esigenze degli studenti (e delle famiglie) e le limitazioni per prevenire i contagi. Un tema su tutti: quello del trasporto scolastico, rebus dirimente soprattutto per le scuole superiori.

Ieri la Provincia di Bergamo, attraverso il consigliere delegato alla Programmazione scolastica e al Trasporto pubblico locale Claudio Cancelli, ha risposto alle istanze del Coordinamento dei comitati dei genitori di Bergamo, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera alle istituzioni orobiche per «sollecitare le scelte di scenario per settembre», occupandosi in particolare «del nodo trasporti».