Treviglio, addio a Giuseppe Scaravaggi: architetto illuminato, fondò «Cuore e vita»

L’architettura quale professione che lo ha visto in campo fino a poche settimane fa dopo aver realizzato nel corso della sua lunga vita decine e decine di progetti pubblici e privati. E poi l’impegno associazionistico, con la fondazione di «Cuore e vita onlus», associazione di volontariato per la lotta alle malattie cardiovascolari vicina ai malati di cuore, ma anche la passione per l’arte, con la donazione di dipinti al Comune di Treviglio, e l’impegno politico e amministrativo quale membro del consiglio regionale del Partito Repubblicano e vicesindaco e assessore nel Comune di Lurano. E, davanti a tutto, la sua amata famiglia.

Un recente incontro organizzato da «Cuore e vita»