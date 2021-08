Tromba d’aria alla Geromina, danni per 600 mila euro

A Treviglio la conta delle conseguenze del maltempo che ha colpito la frazione la sera del 16 agosto. Ripristino già partito per il tetto della ditta Oleo Tecnica. Raccolta fondi per i lavori necessari su oratorio e chiesa.

A dieci giorni dalla tromba d’aria che ha colpito la frazione trevigliese della Geromina, la conta dei danni arriva a 600 mila euro . Il conteggio per ora riguarda i tetti di una ditta, dell’oratorio Santo Nome di Maria e dell’omonima chiesa. U n totale destinato ad aumentare leggermente, visti i non ancora quantificati danneggiamenti causati dal vortice d’aria alle coperture e serramenti di tre palazzine, oltre che ad alcune auto parcheggiate in strada .

Trenta secondi di vortice