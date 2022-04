Troppi urti al sottopasso ferroviario a Zingonia: si risolve «scavando» l’asfalto

Abbassare il livello del manto stradale di via Berlino a Zingonia per scongiurare il fatto che i camion di passaggio continuino a danneggiare il sottopasso ferroviario presente all’ingresso della zona produttiva, causando rischi anche per la circolazione dei treni. È questo uno degli interventi più importanti compreso nell’elenco per il quale il Comune ha chiesto un contributo di 1 milione e 450mila euro al ministero degli Interni nell’ambito del bando statale finalizzato a elargire fondi agli enti locali appunto per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Gli altri lavori inseriti riguardano il rifacimento dell’asfalto di strade e parcheggi, tutti concentrati prevalentemente nella zona produttiva di Zingonia.