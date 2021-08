Truffatore a Carobbio, ma un’anziana si accorge e l’uomo se ne va

Il Comune ha avvisato la popolazione di un uomo che si spaccia per carabinieri in borghese.

A Carobbio degli Angeli sabato mattina 7 agosto è scattato l’allarme per un tentativo di truffa. L’amministrazione comunale ha informato la cittadinanza diffondendo un messaggio di allerta sulla pagina istituzionale Facebook. Un uomo vestito di bianco si aggirava per il paese spacciandosi per carabiniere in borghese . Per fortuna il tentativo di raggiro non è andato a segno. L’uomo, italiano, si è presentato a casa di una pensionata che in quel momento era sola. Le ha detto di essere un militare dell’Arma e di aver bisogno di entrare per mostrale della documentazione del figlio.

L’anziana non c’è cascata e ha sventato il colpo. Il malintenzionato non si è dato per vinto e ha insistito cercando di intrufolarsi nella proprietà dall’accesso carrale. Per fortuna la signora si è accorta e lo allontanato minacciando di chiamare il 112. L’uomo ha desistito. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri che hanno passato al setaccio il territorio