Ubi, prescritto mezzo processo: in 14 verso l’assoluzione certa

Il reato di illecite influenze sull’assemblea di Ubi Banca del 2013 risulta prescritto per via di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha ridotto i termini - dilatatisi in questo anno e mezzo di Covid - per la sospensione della prescrizione in caso di rinvio per problemi organizzativi. Questo a tutela degli imputati e a salvaguardia della norma sul giusto processo (in particolare, sui suoi tempi). E così, in dirittura d’arrivo (più di 60 le udienze celebratesi dall’inizio, il 25 luglio 2018, a oggi; ne mancano due) il processo Ubi viene in pratica dimezzato: 14 dei 31 imputati, e cioè quelli che devono rispondere solo di illecite influenze, andranno incontro a una assoluzione pressoché certa per intervenuta prescrizione, scattata intorno alla metà del giugno scorso. L’ha ricordato nell’udienza di martedì, al termine del suo intervento di replica, il pm Paolo Mandurino.

Il quale ha concluso che, «in camera di consiglio il tribunale dovrà tenerne conto». Andrà così verso l’assoluzione chi era accusato di aver brigato per far vincere - tramite le vietate deleghe in bianco - la lista capeggiata da Andrea Moltrasio. Si tratta di Italo Folonari, segretario dell’Ablp, che raccoglieva i soci della Banca piemontese lombarda, la derivazione bresciana di Ubi (per lui c’era una richiesta di condanna a 1,8 anni); Ettore Medda, direttore dell’area affari generali e partecipazioni (1,2); Marco Mandelli, ex direttore responsabile in Ubi (1,2); i due ex referenti del libro soci Ubi, Giuseppe Sciarrotta (1,2) e Guido Marchesi (il pm aveva chiesto l’assoluzione); Gemma Baglioni, responsabile della raccolta deleghe (1,2); Enrico Invernizzi, referente delle operazioni assembleari (1,2); Antonella Bardoni, ex direttrice di Confiab (1,8); Angelo Ondei, ex presidente di Confiab (1,8); e la pattuglia di membri della Compagnia delle Opere di Bergamo: Rossano Breno (1,6); Matteo Brivio (1,6); Ettore Ongis (1,6); Stefano Lorenzi (assoluzione); Giovanni D’Aloia (assoluzione).