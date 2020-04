Uccisa di botte, in carcere il compagno Lo zio racconta: ho visto tutto

Viviana Caglioni, 34 anni, aggredita in casa il 30 marzo da Cristian Locatelli, 42 anni: è morta in ospedale il 6 aprile. Indagata la mamma: «È caduta da sola». Lo zio non interviene per paura, poi racconta: «Ho visto tutto».

È accusato di avere ucciso di botte la fidanzata, prendendola a calci e pugni per motivi di gelosia che non avevano, tra l’altro, alcun fondamento. Sarebbe stato solo «un pretesto per l’espressione di una violenza inaudita», secondo il sostituto procuratore Paolo Mandurino che ha coordinato le indagini della squadra Mobile della questura, guidata da Salvatore Tognolosi.

Cristian Michele Locatelli, 42 anni a luglio, con precedenti per lesioni, rapina e maltrattamenti, è stato sottoposto a fermo il 22 aprile. Sabato scorso il giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino ha convalidato il provvedimento e confermato la custodia in carcere: omicidio aggravato dai futili motivi e maltrattamenti in famiglia aggravati .