Ucciso a Marsiglia, martedì la salma torna a Torre de’ Busi

Sono fissati per mercoledì 22 dicembre alle 10 a Torre de’ Busi, presso la chiesa parrocchiale della frazione San Gottardo i funerali di Gesuel Mandaglio, 41 anni, il pizzaiolo originario di Calolziocorte, assassinato a Marsiglia nella serata del 28 novembre scorso, all’uscita del ristorante dove lavorava come pizzaiolo da circa tre anni. La salma arriverà a Torre nel pomeriggio di domani e poi alle 9,30 verrà portata nella chiesa parrocchiale per la recita del rosario e, a seguire, la celebrazione del rito funebre. La salma verra’ tumulata bel cimitero di Torre de’ Busi, dove risiedono da anni i genitori, il fratello e le sorelle.

Sono stati in tanti, tra amici e conoscenti, ad attestare in questi giorni il loro cordoglio alla mamma Ornella, originaria della Valsassina, al papà Francesco, che era arrivato a Calolziocorte all’età di due anni dalla Calabria e al fratello Cristian e alle sorelle Francesca e Valentina.Il giovane pizzaiolo aveva lasciato l’Italia da quasi 15 anni, prima in Inghilterra per 10 anni e poi in Francia, oramai da quasi tre anni. Tra gli amici d’infanzia sono tanti a ricordarlo, soprattutto negli ambienti della boxe dilettantistica, per l’impegno di Gesuel, tra la fine degli anni 90 e i primi anni del duemila, con la società Frimas. Sul fronte delle indagini non si registrano novità. Al momento dell’aggressione il 41 enne è stato derubato, oltre che del denaro anche dei documenti che aveva addosso, tanto che, a quanto risulta, è stata difficile l’identificazione, tanto che i famigliari sono stati avvertiti con ritardo. Le indagini proseguono e non risultano novità di rilievo. L’ipotesi più accreditata nel movente del delitto è quella di una rapina finita male. A quanto risulta ai famigliari le indagini si presentano difficili. Per arrivare al responsabile gli inquirenti stanno passando al vaglio i particolari della serata finita in tragedia. Nei giorni scorsi il fratello Cristian e le sorelle avevano raggiunto Marsiglia per l’ultimo saluto al fratello, «per riunirci noi quattro insieme per l’ultima volta», come ha ricordato Valentina, la più piccola dei quattro.