Valvertova, 2,50 euro per entrare. Limite a 1.400 accessi al giorno

L’accesso della Valvertova, straordinario ambiente dai molteplici pregi storici, naturalistici e scientifici sarà, d’ora in poi, disciplinato da un apposito regolamento che il Consiglio comunale di Vertova ha messo a punto e approvato .

L’obiettivo è chiaro: mettere ordine alla presenza caotica di gitanti, escursionisti e turisti, che ha causato, in passato, inconvenienti e disagi . Con le nuove regole, in 16 articoli e in vigore dal 1 giugno al 15 settembre (in fascia oraria 8 - 17), vengono stabilite le norme per l’ingresso nella valle. Un accesso che deve tenere conto del rispetto dell’ecosistema, della quiete pubblica, dell’igiene. E in caso contrario sono previste sanzioni.