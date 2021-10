Variante di Zogno, finita la lunga attesa. Si apre al traffico l’8 novembre alle 10

Niente taglio del nastro, ma un concreto via libera. Gandolfi (Via Tasso): ringrazio i bergamaschi per la pazienza. Terzi (Regione): opera tanto attesa. Il sindaco Fedi: porterà benefici a tutta la valle.

Finalmente ci sono data e orario. Lunedì 8 novembre, alle 10, la variante in galleria di Zogno aprirà. La Provincia fa sapere che non ci sarà nessuna inaugurazione, ma gli abitanti della Valle Brembana, e non solo, potranno servirsi della tanto agognata opera: nodo del traffico vallare e dell’economia locale.

«In questi giorni tecnici – dichiara Pasquale Giovanni Gandolfi, vicepresidente della Provincia con delega ai Rapporti istituzionali, bilancio e protezione civile – effettueranno le ultime verifiche al sistema d’allarme e poi lunedì 8 alle 10 apriremo la galleria. Finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa opera importante per tutta la Valle Brembana e il suo mondo economico. Per una serie di vicissitudini in passato si è andati lunghi coi tempi, ma ora invece si è lavorato bene e finalmente ci siamo, si apre. Ringrazio per la pazienza i brembani e i bergamaschi. È un piacere, da presidente facente funzioni, vedere risolto uno dei problemi della bergamasca, e vederlo risolto grazie alla sinergia tra enti (Regione, Provincia e Comuni della valle)». «Finalmente siamo in procinto di aprire al traffico quest’opera che la valle e non solo attende da molto tempo – commenta Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile –. Non vediamo l’ora di consegnarla agli zognesi e a tutto il territorio».