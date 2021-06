Vasche anti-allagamento a Longuelo: i lavori vanno a rilento, la protesta dei residenti

Cinque anni fa fango e detriti scendevano torrenziali dalla valletta di Astino, palesando la fragilità del sistema idrogeologico. E a distanza di 5 anni, con una lettera aperta al sindaco Giorgio Gori, i residenti uniti nel comitato alluvionati Longuelo e nell’associazione Vivere Longuelo chiedono al Comune di Bergamo perché gli interventi di messa in sicurezza non sono ancora terminati.

La ragione si chiama inquinamento del terreno. Almeno per quanto riguarda la prima vasca di laminazione (ne sono previste tre), i cui lavori (2,6 milioni di euro) sono stati avviati lo scorso ottobre e ora sono bloccati, fanno sapere il Comune e il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca. Le operazioni di bonifica già eseguite non sono state sufficienti : «Non posso dar torto ai residenti, mi rendo conto che sono passati cinque anni – premette l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla -. Ma Arpa ha fatto altre analisi e una piccola porzione di terreno, verso la roggia, è risultata ancora inquinata. Si tratta principalmente di vecchi residui delle aziende che un tempo si sviluppavano lungo la roggia, tracce di zinco e piombo rimasti sulle sponde. Intanto non possiamo andare avanti, neanche sulla porzione non inquinata. I tempi della burocrazia sono lunghi, è una follia tutta italiana».