Via l’Imu alle botteghe di montagna: niente imposta per i centri sotto i 500 abitanti

I territori montani e i piccoli comuni italiani non saranno lasciati indietro: per loro 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni dal 2023, altri 200 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano dei Comuni e, per i negozi e gli artigiani che operano o decidono di trasferirsi nei paesi sotto i 500 abitanti, niente Imu per due anni. È questo uno dei messaggi positivi che emergono dal Disegno di Legge di bilancio 2022 diramato ieri dal Governo. A puntare il faro sull’attenzione riposta nel testo di legge ai territori più marginali è Uncem (l’Unione nazionale comuni comunità enti montani), che si dice soddisfatta delle modifiche inserite nel testo diramato ieri rispetto a quanto previsto precedentemente.