«Via Novelli l’area più controllata della città ma certi eventi sono imprevedibili»

Cosa ha scatenato una reazione tanto violenta in un quasi ventenne senza precedenti? Il prefetto Enrico Ricci e il questore Maurizio Auriemma hanno convocato lunedì 9 agosto un vertice per fare il punto sulla dinamica del tragico evento che, in pieno centro, ha sconvolto l’ora del pranzo di quella che doveva essere una tranquilla domenica d’agosto.

In attesa di ricostruire meglio l’episodio, che colpisce per l’efferatezza e la rapidità d’azione, le istituzioni si interrogano. Senza escludere di poter rivedere le strategie di intervento in un periodo, quello estivo, che vede aumentare il passaggio in zona stazione.

Più fronti