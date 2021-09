Vigilessa uccisa, figlie e fidanzato tacciono. Per il gip: «Trio criminale, l’uomo il manipolatore»

Nessuno ha parlato, come da previsione. Prima Paola e Silvia Zani, poi Mirto Milani: tutti e tre martedì 28 settembre mattina si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori di garanzia in carcere.

I tre accusati dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni scomparsa l’8 maggio da Temù, nel Bresciano, e ritrovata morta dopo tre mesi. Davanti al gip Alessandra Sabatucci, che nell’ordinanza di custodia cautelare li aveva definiti «trio criminale», i tre hanno scelto la linea del silenzio, senza rilasciare nemmeno una dichiarazione spontanea. Come le loro avvocatesse, Maria Pia Longaretti e Elena Invernizzi, che per non incontrare i giornalisti fuori da Canton Mombello - dove in isolamento è detenuto Mirto - sono entrate in automobile, pratica molto inconsueta per il carcere bresciano.

Gli interrogatori delle figlie di Laura Ziliani, prima la minore Paola che ha 19 anni ed è studentessa di Economia e poi Silvia, che ha 27 anni e che fino al giorno prima della scomparsa della madre a maggio faceva la fisioterapista in una residenza per anziani a Ponte di Legno in Valcamonica, sono iniziati alle 9.30, per concludersi 40 minuti dopo.