Volley Bergamo 1991, presentate le maglie per la stagione 2025-2026 - Foto

Nella serata del 16 settembre, il Volley Bergamo 1991 ha presentato al «Gewiss experience center» le maglie per la stagione 2025-2026. Nate da una giornata nella «Sala dei sogni» del Macron Campus di Bologna, dove il club bergamasco trova la propria identità ad ogni avvio di stagione.

Le nuove divise del Volley Bergamo 1991

(Foto di Colleoni) Donne e uomini, dirigenti e grafici, professionisti decisi a esaltare lo spirito di squadra. Talento e confort come principali ingredienti, con uno stile unico per le atlete: un colpo d’occhio che unisca tradizione e innovazione. Con ancora maggior rispetto della sostenibilità, garantita dai processi produttivi di Macron e dal tessuto eco realizzato con filato di poliestere riciclato al 100% da Pet.

La presentazione delle maglie

Alla presentazione hanno partecipato Linda Manfredini, campionessa del mondo under 21, Chidera Eze, campionessa del mondo universitaria, Ailama Cese Montalvo, diamante che ha brillato di nuova luce dourante l’ultima stagione, e la nuova arrivata Denise Meli, simbolo del futuro su cui il club sta investendo. Con loro un’altra fetta di futuro, rappresentato dal settore giovanile del Chorus Volley Bergamo Academy e le regazze dello Special team Cus VB91, convocate per i mondiali: Sara Ronchetti, Rebecca Brivio, Anna Chigioni, Gloria Nava e Valentina Nava.

«Attenzione ai dettagli»

Soddisfatto Stefano Rovetta, direttore generale di Volley Bergamo 1991: «Il successo di una società sportiva nasce dall’attenzione ai dettagli. Disegnare la divisa da gara è un appuntamento e un’esperienza che ci piace condividere con i professionisti di Macron, che da sempre ci regalano consigli preziosi e ci supportano nella creazione di divise che attirano i favori degli appassionati di volley. Per la stagione 2025-2026 abbiamo voluto regalarci una versione aggressiva e allo stesso tempo elegante della maglia di casa: un completo total black che richiama però i nostri colori e li esalta. Siamo curiosi di scoprire i commenti dei nostri tifosi».

«Una sfida stimolante»

Presente anche il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello: «Ogni stagione con Volley Bergamo rappresenta una sfida stimolante: riuscire a fondere tradizione e innovazione in una maglia che non sia solo un capo tecnico, ma un simbolo di appartenenza. Con la collezione 2025-2026 abbiamo voluto valorizzare il DNA di una società che ha scritto pagine indimenticabili della pallavolo, offrendo al tempo stesso alle atlete un prodotto performante e dal design unico, in grado di emozionare sul campo e sugli spalti».