Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca
Martedì 16 Settembre 2025

Volley Bergamo 1991, presentate le maglie per la stagione 2025-2026 - Foto e video

L’EVENTO. Al «Gewiss experience center» svelate le nuove divise, realizzate da Macron.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le nuove divise del Volley Bergamo 1991
Le nuove divise del Volley Bergamo 1991
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Nella serata del 16 settembre, il Volley Bergamo 1991 ha presentato al «Gewiss experience center» le maglie per la stagione 2025-2026. Nate da una giornata nella «Sala dei sogni» del Macron Campus di Bologna, dove il club bergamasco trova la propria identità ad ogni avvio di stagione.

Le nuove divise del Volley Bergamo 1991
Le nuove divise del Volley Bergamo 1991
(Foto di Colleoni)

Donne e uomini, dirigenti e grafici, professionisti decisi a esaltare lo spirito di squadra. Talento e confort come principali ingredienti, con uno stile unico per le atlete: un colpo d’occhio che unisca tradizione e innovazione. Con ancora maggior rispetto della sostenibilità, garantita dai processi produttivi di Macron e dal tessuto eco realizzato con filato di poliestere riciclato al 100% da Pet.

La presentazione delle maglie

Alla presentazione hanno partecipato Linda Manfredini, campionessa del mondo under 21, Chidera Eze, campionessa del mondo universitaria, Ailama Cese Montalvo, diamante che ha brillato di nuova luce dourante l’ultima stagione, e la nuova arrivata Denise Meli, simbolo del futuro su cui il club sta investendo. Con loro un’altra fetta di futuro, rappresentato dal settore giovanile del Chorus Volley Bergamo Academy e le regazze dello Special team Cus VB91, convocate per i mondiali: Sara Ronchetti, Rebecca Brivio, Anna Chigioni, Gloria Nava e Valentina Nava.

«Attenzione ai dettagli»

Soddisfatto Stefano Rovetta, direttore generale di Volley Bergamo 1991: «Il successo di una società sportiva nasce dall’attenzione ai dettagli. Disegnare la divisa da gara è un appuntamento e un’esperienza che ci piace condividere con i professionisti di Macron, che da sempre ci regalano consigli preziosi e ci supportano nella creazione di divise che attirano i favori degli appassionati di volley. Per la stagione 2025-2026 abbiamo voluto regalarci una versione aggressiva e allo stesso tempo elegante della maglia di casa: un completo total black che richiama però i nostri colori e li esalta. Siamo curiosi di scoprire i commenti dei nostri tifosi».

«Una sfida stimolante»

Presente anche il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello: «Ogni stagione con Volley Bergamo rappresenta una sfida stimolante: riuscire a fondere tradizione e innovazione in una maglia che non sia solo un capo tecnico, ma un simbolo di appartenenza. Con la collezione 2025-2026 abbiamo voluto valorizzare il DNA di una società che ha scritto pagine indimenticabili della pallavolo, offrendo al tempo stesso alle atlete un prodotto performante e dal design unico, in grado di emozionare sul campo e sugli spalti».

«Sostenere la squadra e il suo progetto è un modo efficace per generare valore, economico e sociale, a lungo termine»

Fabio Bosatelli, presidente di Polifin e Gewiss, commenta: «Con Volley Bergamo 1991 condividiamo la stessa serietà, lo stesso spirito di squadra, la stessa attenzione al territorio che guidano anche il nostro lavoro. Sostenere la squadra e il suo progetto è un modo efficace per generare valore, economico e sociale, a lungo termine. Vogliamo infatti promuovere il talento e valorizzare la diversità in tutte le sue forme: di genere, di età e di abilità. La collaborazione con Volley Bergamo acquista ancora più significato alla luce del fatto che alcune partite del campionato verranno ospitate nella nuova ChorusLife Arena, uno spazio nato per restituire alla città un luogo di sport, spettacolo e condivisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bologna
Sport
Pallavolo
Economia, affari e finanza
Informazione d'impresa
Funzionari aziendali
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Linda Manfredini
Fabio Bosatelli
Stefano Rovetta
Gianluca Pavanello
Denise Meli
Sara Ronchetti
Chorus Volley Bergamo Academy