A Bergamo «Great taste in Italy», premiate le eccellenze gastronomiche - Video

«Programma imparziale e rigoroso«

La manifestazione si è aperta con gli interventi di Christabel Cairns, associate managing director di «Guild of fine food», e John Farrand, Ceo della «Guild of fine food»: «Siamo lieti di celebrare alcuni dei migliori prodotti italiani. Guild of fine food organizza Great taste da oltre 30 anni - hanno affermato -. Si tratta di un programma di riconoscimento conosciuto in tutto il mondo per la sua imparzialità e per il rigoroso processo di giudizio. Quest’anno, è stato un grande onore portare le sessioni di assaggio e valutazione in Italia».