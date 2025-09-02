Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025

A Bergamo «Great taste in Italy», premiate le eccellenze gastronomiche - Video

L’EVENTO. La notte del gusto negli spazi del Gres Art 671. Tra i migliori prodotti la Pèrsis Birra Italiana Grape Ale.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Si conclude nella serata di martedì 2 settembre la prima edizione di «Great taste in Italy». Negli spazi del Gres Art 671 va in scena La notte del gusto con le premiazioni delle eccellenze gastronomiche italiane.

«Programma imparziale e rigoroso«

La manifestazione si è aperta con gli interventi di Christabel Cairns, associate managing director di «Guild of fine food», e John Farrand, Ceo della «Guild of fine food»: «Siamo lieti di celebrare alcuni dei migliori prodotti italiani. Guild of fine food organizza Great taste da oltre 30 anni - hanno affermato -. Si tratta di un programma di riconoscimento conosciuto in tutto il mondo per la sua imparzialità e per il rigoroso processo di giudizio. Quest’anno, è stato un grande onore portare le sessioni di assaggio e valutazione in Italia».

Gremiti gli spazi del Gres Art 671
Gremiti gli spazi del Gres Art 671

I vincitori

Durante la serata finale sono stati messi in degustazione i 14 prodotti selezionati dai giudici, che hanno proclamato i 5 migliori prodotti italiani e il vincitore assoluto del «Great taste in Italy».

Ad ottenere i riconoscimenti 2025 sono stati la bresaola «Zerozero» 100% naturale di Sep Valtellina, Gioporro Group (eccellenza regionale per il nord ovest), che si è aggiudicata anche il premio «La notte del gusto», consegnato da John Farrand, ceo della Guild of fine food; il parmigiano reggiano Dop 48 mesi del caseificio sociale Allegro (eccellenza regionale per il nord est); «RePavo», tacchino in porchetta di Bacalini (eccellenza regionale per il centro), premiato dalla bergamasca Roberta Garibaldi; l’olio extravergine Tonda Iblea Dop di Spedalotto (eccellenza regionale per il sud), consegnato da Alberto Gottardi, presidente de «La Tavola di Mecenate» e la Pèrsis Birra Italiana Grape Ale (Iga) dell’azienda Pagnoncelli Folcieri di Scanzorosciate (eccellenza Città Creativa Unesco Italy 2025), premiata da Claudio Cecchinelli, vice coordinatore mondiale delle città creative della gastronomia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Scanzorosciate
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Alimenti
Storie, Curiosità
Premi
Alberto Gottardi
Claudio Cecchinelli
Roberta Garibaldi
Pagnoncelli Folcieri