A Curno arriva lo «speed date» per trovare lavoro

Da giovedì 30 maggio a domenica gli stand delle aziende che aderiscono all’iniziativa saranno aperti dalle 10 alle 18: i partecipanti troveranno otto postazioni di incontro dove potranno valutare le offerte di lavoro . E la modalità di approccio scelta è quella del «Job speed date: 10 minuti per brillare!»: candidati e aziende avranno cioè 10 minuti di tempo per conoscersi a vicenda.

Ma quali sono le realtà che prenderanno parte all’evento? Una corsia preferenziale è riservata a chi è presente con punti vendita proprio all’interno del centro commerciale. Parliamo di insegne come McDonald’s, Foot Locker, Capatoast, Nadège Parrucchieri, ma sono presenti anche la Sangalli di Mapello, attiva nei lavori stradali, e realtà come Tecnocasa e Re/Max Orange. Senza contare le tante agenzie per il lavoro, da Umana a Randstat. Per conoscere maggiori dettagli e per prenotare il proprio appuntamento, basta cliccare qui