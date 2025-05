Abb, premio da oltre i 6 mila euro: in provincia interessa 1.380 addetti

Pur trattandosi di un valore in linea con quelli degli ultimi anni, c’è da dire che gli oltre 6 mila euro lordi - a tanto ammonta il premio di risultato Abb nelle sedi di Bergamo e Dalmine - colloca la multinazionale tra le aziende del territorio che erogano i Pdr più alti. Parliamo di grandi realtà metalmeccaniche come TenarisDalmine, Sdf di Treviglio e Brembo, giusto per citare le principali.

Per l’esattezza, con la busta paga di maggio che sarà erogata a giugno, i lavoratori della sede di via Pescaria in città - in tutto circa 480 persone - percepiranno un premio di 6.452 euro lordi (il massimale). Mentre la cifra dei colleghi dello stabilimento di Dalmine (circa 900) si attesta su un valore leggermente inferiore: 6.250 euro lordi di media, a seconda delle diverse unità produttive. Nel caso in cui il singolo lavoratore decida di convertire una parte del premio in welfare (la soglia massima è di 3 mila euro) l’azienda interviene con un contributo del 20% se il dipendente converte tra il 10% e il 100% del Pdr.

La soddisfazione dei sindacati

Quando in gioco ci sono valori così sostanziosi, i sindacati esprimono soddisfazione per i risultati positivi della trattativa sull’integrativo. Elena Scippa della segreteria Fim-Cisl orobica sottolinea: «Siamo incredibilmente soddisfatti del lavoro fatto, anche perché queste cifre dimostrano che la contrattazione svolta in azienda è riuscita a fotografare l’andamento del business, redistribuendo valore ai lavoratori. I numeri sono in linea con quelli degli ultimi anni, con alcuni parametri che sono andati in sovrastandard rispetto al 2023».

Dal canto suo Mirco Rota, coordinatore nazionale della Fiom-Cgil per Abb, afferma: «Questi importi considerevoli, frutto della contrattazione a livello di gruppo, di fatto rispecchiano l’ottimo andamento di Abb, sia nel contesto nazionale che internazionale e rappresentano una base di partenza per il prossimo rinnovo dell’integrativo: dovranno infatti essere consolidati».