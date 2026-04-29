Addio alla posta prioritaria: «Costi in aumento per i consumatori»

Poste Italiane, grazie ad alcune modifiche introdotte dalla legge di bilancio, dal 1° maggio non sarà più «obbligata» a fornire la maggior parte dei servizi di posta prioritaria, soprattutto ai prezzi calmierati dovuti dal «servizio essenziale». Lo denuncia Adiconsum, che evidenzia come la novità comporterà un aumento dei costi e tempi di consegna più lunghi, oltre a effetti negativi per il comparto del commercio online.

I prodotti coinvolti, spiega l’associazione dei consumatori, saranno Posta1; Postapriority Internazionale; Posta1Pro; Posta1Pro Risposta Pagata; Posta1online (nazionale); Posta1online (internazionale): le tariffe non saranno più calmierate, ma definite in base al mercato, e i tempi saranno più lunghi del giorno lavorativo garantito oggi da Poste.