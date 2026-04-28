Poste, addio dal 1° maggio alla posta prioritaria

Dal prossimo 1° maggio la posta prioritaria uscirà dal perimetro del servizio universale, segnando un cambiamento rilevante per cittadini, imprese e commercio online. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, comporterà secondo Adiconsum, un possibile aumento dei costi e tempi di consegna più lunghi rispetto agli standard attuali.

A lanciare l’allarme sono diverse associazioni dei consumatori – tra cui Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Codacons e altre sigle della Federazione nazionale – che sottolineano le ripercussioni negative della misura.

Cosa cambia dal 1° maggio

La normativa modifica il D.Lgs. 261/1999 e proroga l’affidamento del Servizio Universale a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036. Ad essere coinvolti saranno prodotti quali Posta1; Postapriority Internazionale; Posta1Pro; Posta1Pro Risposta Pagata; Posta1online (nazionale); Posta1online (internazionale).

Alcuni servizi verranno quindi eliminati, altri continueranno a esistere ma con modalità diverse e costi aggiornati. È il caso, ad esempio, della Posta Priority Internazionale, che resterà disponibile esclusivamente presso gli uffici postali e non più tramite cassette o francobolli.

Tariffe libere e consegne più lente

I tempi di consegna potrebbero allungarsi, superando l’attuale standard di un giorno lavorativo L’uscita dal servizio universale significa che i prezzi non saranno più regolati, ma determinati dalle dinamiche di mercato. Parallelamente, anche i tempi di consegna potrebbero allungarsi, superando l’attuale standard di un giorno lavorativo.

Impatto su cittadini e imprese

Le conseguenze non riguarderanno solo chi spedisce, ma anche chi riceve. In particolare, il cambiamento rischia di colpire: consumatori, che potrebbero sostenere costi più elevati; piccole imprese, che utilizzano servizi postali economici per le spedizioni; e-commerce, che si basa su spedizioni rapide, tracciabili e a basso costo.

Per le spedizioni economiche e leggere, infatti, i venditori ricorrevano finora alla Posta1, che garantiva tempi celeri, costi bassi e il tracciamento delle spedizioni, fondamentale per il commercio online.

Il rischio rincari