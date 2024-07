Aeroporto, + 10% di passeggeri: avanti così si abbatte il record

Tutti i numeri

Anche nella prima parte di quest’anno l’aeroporto di Bergamo si è confermato al terzo posto in Italia, sempre dopo Roma Fiumicino (22.482.285 passeggeri nel primo semestre 2024, +26,1% rispetti ai 17.819.601 di un anno fa) e Milano Malpensa (13.044.255 passeggeri, +10,8% rispetto agli 11.774.025 di un anno fa). Un bilancio, quello tracciato dall’Enac, che arriva in giorni ancor più intensi sul fronte dei movimenti, quelli che possono trascinare ancor più verso l’alto i numeri. «Siamo nel boom dell’attività estiva – commenta Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio –: in particolare, i voli verso il Sud e le isole fanno il pieno». È dunque una traiettoria di crescita che mira ulteriormente verso l’alto, secondo una «mappa» ampia: «Contiamo 154 destinazioni in circa 50 Paesi del mondo – ricorda Sanga –. In Italia, in questo periodo le mete più gettonate sono Cagliari e Olbia per la Sardegna, Palermo e Catania per la Sicilia, Bari e Brindisi per la Puglia, e poi Napoli. Quanto all’estero, c’è molta richiesta per le isole greche, poi per Londra, Barcellona e l’Irlanda».