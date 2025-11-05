Aperto il bando «Nidi gratis»: a disposizione 20 milioni

Il contributo viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore, anche adottivo o affidatario, per i figli fino ai tre anni che frequentano nidi e micro-nidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dai Comuni (in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate

Per gli interessati è bene muoversi, perché le richieste di adesione devono pervenire entro le ore 12 di giovedì 20 novembre 2025 (fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a 20 milioni di euro, a fondo perduto), previa registrazione e tramite la piattaforma Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), utilizzando una delle seguenti credenziali: sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta nazionale o regionale dei servizi (Cns/Crs) o carta di identità elettronica (Cie). Il contributo viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore, anche adottivo o affidatario, per i figli fino ai tre anni che frequentano nidi e micro-nidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dai Comuni (in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate. Tra i requisiti principali richiesti alle famiglie interessate: la retta mensile a carico dei genitori deve essere superiore all’importo rimborsabile da Inps, pari a 272,73 euro per le prime dieci mensilità e 272,30 euro per l’undicesima, oppure a 327,27 euro per le prime dieci mensilità e 327,70 euro per l’undicesima, nei casi previsti dalla misura nazionale.