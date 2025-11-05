Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 05 Novembre 2025

Aperto il bando «Nidi gratis»: a disposizione 20 milioni

I FONDI REGIONALI. Le domande vanno presentate entro il 20 novembre. Sostegno per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25mila euro.

Marco Conti
Marco Conti
Il finanziamento viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore sul sito di Regione Lombardia
Il finanziamento viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore sul sito di Regione Lombardia

Destinato a sostenere i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25mila euro (protocollato e in corso di validità), si è aperta la finestra per partecipare al bando regionale «Nidi Gratis Plus 2025/2026».

Il contributo viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore, anche adottivo o affidatario, per i figli fino ai tre anni che frequentano nidi e micro-nidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dai Comuni (in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate

Per gli interessati è bene muoversi, perché le richieste di adesione devono pervenire entro le ore 12 di giovedì 20 novembre 2025 (fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a 20 milioni di euro, a fondo perduto), previa registrazione e tramite la piattaforma Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), utilizzando una delle seguenti credenziali: sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta nazionale o regionale dei servizi (Cns/Crs) o carta di identità elettronica (Cie). Il contributo viene erogato direttamente ai Comuni, ma la domanda va presentata dal genitore, anche adottivo o affidatario, per i figli fino ai tre anni che frequentano nidi e micro-nidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dai Comuni (in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate. Tra i requisiti principali richiesti alle famiglie interessate: la retta mensile a carico dei genitori deve essere superiore all’importo rimborsabile da Inps, pari a 272,73 euro per le prime dieci mensilità e 272,30 euro per l’undicesima, oppure a 327,27 euro per le prime dieci mensilità e 327,70 euro per l’undicesima, nei casi previsti dalla misura nazionale.

Il valore dell’Isee

I contributi sono erogati con le seguenti modalità: per le famiglie con Isee minorenni fino a 20mila euro, l’intervento copre l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da Inps; oltre e fino a 25mila euro, è prevista la copertura della retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di 100 euro.

Le informazioni online

Il bando è consultabile online nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) numero 43 del 24/10/2025. Per qualsiasi chiarimento o info in merito, si può scrivere un’email all’indirizzo [email protected], oppure contattare telefonicamente il numero unico 02.67653333 (attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì; dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì) o il Call Center di Regione Lombardia (800.318.318) digitando 1. Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione: numero verde (gratuito) telefonico 800.131151 , oppure email all’indirizzo [email protected]. Per informazioni e contatti e in caso di smarrimento, furto o mancata consegna della Carta Regionale dei Servizi il Numero Verde 800.030.606.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Bilancio Statale
Marco Conti
Inps
regione lombardia