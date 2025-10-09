Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Arriva, il 21 ottobre sciopero di 4 ore. L’azienda: «Disponibili a riaprire il tavolo»

LA MOBILITAZIONE. Tra i temi sollevati dai sindacati la rimodulazione dell’integrativo e un miglior rapporto tra vita privata e lavorativa.

Redazione Web
Redazione Web
Gli autobus del gruppo Arriva
Gli autobus del gruppo Arriva

Bergamo

Quattro ore di sciopero, dalle 17 alle 21 del prossimo 21 ottobre, per i dipendenti del gruppo di trasporti Arriva, come annunciato dai segretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autoferrotranvieri. Tra i temi sollevati la rimodulazione del principale contratto integrativo, fermo da 8 anni, una maggior conciliazione tra vita privata e lavorativa e un innalzamento della qualità del servizio.

«Necessari seri interventi»

Una protesta che, spiegano i sindacati in una nota, «parte da lontano», visto che «il principale contratto di secondo livello è stato firmato nel 2017», prima di pandemia, inflazione, recessione e «tante altre situazioni che rendono necessari seri interventi contrattuali». In un periodo, si legge, in cui «molte aziende di trasporto pubblico del territorio hanno investito per migliorare il servizio offerto all’utenza e per contenere la disaffezione dei conducenti dalla professione migliorando la contrattazione di II livello sia dal punto di vista economico che normativo».

Arriva Italia «conferma la propria disponibilità a riaprire il tavolo delle trattative nel rispetto delle regole»

«Riteniamo praticamente inaccettabile - dicono Paolo Turani (Filt Cgil), Pasquale Salvatore (Fit Cisl), Adriano Villa (Uiltrasporti), Antonio Chimirri (Faisa Cisal) e Luigi Dionisio (Ufl autoferrotranvieri) - che nel 2025 alcuni lavoratori debbano essere impegnati fino a 14 ore al giorno, a fronte di una giornata lavorativa che vale 6 ore e 30 minuti . Altrettanto inaccettabile è che dal 2017 siano mantenute ferme le competenze economiche delle indennità contrattuali. Siamo alla vigilia delle gare d’appalto provinciali (l’Agenzia del Tpl, responsabile dei servizi in provincia di Bergamo ha dichiarato la volontà di voler procedere con le gare nel 2026), e ci chiediamo se sia corretto che gli altri operatori del settore, che investono nel servizio pubblico e fanno sforzi economici notevoli per garantire un servizio pubblico degno di questo nome per soddisfare le esigenze di un territorio come quello bergamasco, debbano essere penalizzati da aziende che non investono e si preoccupano solamente di fare utili milionari. Invitiamo le istituzioni e soprattutto l’agenzia del trasporto bergamasco a fare le debite riflessioni, per far sì che la gara non sia premiante per quelle aziende che non investono e fanno dumping contro le aziende serie, andando esclusivamente nella direzione del profitto a discapito della qualità dell’offerta del servizio, disattendendo il ruolo “sociale” che il trasporto pubblico riveste».

La replica dell’azienda

L’azienda «conferma la propria disponibilità a riaprire il tavolo delle trattative nel rispetto delle regole definite a livello nazionale e interconfederale», dice Pietro Brunetti, people & corporate affairs director di Arriva Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
sciopero
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Rapporto Lavoro
Paolo Turani
Pasquale Salvatore
Adriano Villa
Antonio Chimirri
Luigi Dionisio
Pietro Brunetti
Arriva
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasporti
Faisa Cisal