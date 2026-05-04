Arriva sul mercato la piattaforma di frenata intelligente di Brembo

Brembo annuncia che Sensify, il nuovo standard nella frenata intelligente, è entrato in produzione per un importante costruttore globale di veicoli. Sensify sarà montato di serie sul 100% dei veicoli del programma, confermando la piena maturità della piattaforma per un impiego industriale su larga scala.

Progettato come soluzione scalabile e adattabile, Sensify è sviluppato per supportare un’ampia gamma di architetture veicolo avanzate, dai sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione fino alle applicazioni di guida autonoma, segnando una tappa decisiva nell’evoluzione dei sistemi frenanti verso un futuro realmente software-defined. Sensify nasce come architettura priva di fluido, che ripartisce il controllo su ciascuna ruota, eliminando i circuiti idraulici e i sistemi di attuazione centralizzati.