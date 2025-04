Artigiani, Pinetti al vertice. In giunta cooptati due giovani

Previsioni confermate: Lorenzo Pinetti, è il nuovo presidente di Confartigianato Bergamo per il mandato 2025-2028. È stato eletto, all’unanimità, lunedì 14 aprile al temine del consiglio direttivo che si è riunito per la prima volta dopo la ratifica dei nomi avvenuta ne corso dell’assemblea dello scorso venerdì. Consiglio che è stato aperto dal past presidente, Angelo Carrara, membro con «l’anzianità di servizio» più lunga. Laureato in architettura al Politecnico di Milano, 46 anni, sposato, Pinetti dal 2006 è ceo dell’omonima azienda di Bagnatica specializzata in accessori in pelle d’alta gamma, che guida insieme ai fratelli Alberto e Pietro.