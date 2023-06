Assegno unico, nella Bergamasca conguaglio per 15mila famiglie

Gli ultimi calcoli si concluderanno proprio in queste ore, e da sabato 10 gligno gli esiti saranno anche consultabili online. Per circa il 16% dei beneficiari dell’assegno unico – uno su 6, in sostanza – è tempo di «ricalcolo»: una buona parte (circa il 10% dei beneficiari) riceverà un conguaglio dal valore medio di 272 euro, l’altra fetta (il 6% circa dei beneficiari) sarà invece chiamato a restituire quanto ricevuto in «eccesso» (in media 41 euro). È l’effetto concreto di una procedura già annunciata con una vecchia circolare Inps del 9 febbraio 2022, in cui si anticipava che «l’Istituto avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento (appunto alla fine del 2022, ndr) dell’assegno unico universale». E così, dopo alcuni mesi di calcoli, una nota del 26 maggio conferma che «l’Inps ha avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022. Tali calcoli tengono conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023».