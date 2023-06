Assunzioni con sgravi per aziende: sono più che dimezzate dal 2015

Incentivare le imprese ad assumere stabilmente - attraverso agevolazioni contributive - funziona? Eccome, a guardare i numeri, ma non per tutte le categorie di lavoratori allo stesso modo. Bastino pochi dati riferiti al 2015, quando il governo Renzi varò il tanto discusso Jobs Act. In quell’anno le aziende erano esonerate dal pagamento dei contributi per 36 mesi: un esonero triennale particolarmente generoso che in Bergamasca ha portato con sé 28.361 posti di lavoro. Nella fattispecie ha riguardato il 54,5% delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, pari a 17.626 - più che in Lombardia dove l’incidenza delle agevolazioni contributive si è fermata al 50% - e l’80% delle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine, pari a 10.735. Negli anni successivi si assiste al graduale crollo di questi numeri, anche perché gli sgravi fiscali sono stati nel frattempo rimodulati, fino ad arrivare al 2022, quando il peso degli esoneri sul cosiddetto posto fisso non raggiunge nemmeno l’8%, mentre va un po’ meglio con le stabilizzazioni (12,5%). Complessivamente la quota di assunzioni agevolate passa dal 31,6% del 2015 all’11,6% dell’anno scorso.