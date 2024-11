Auto, in stallo il «ricambio»: l’età media è di quasi 12 anni

Invecchiano anche le auto, e non è difficile intuirne il perché. In tempi di incertezza economica e di mercato automobilistico altalenante (le tensioni che attraversano diversi grandi gruppi, ma anche e soprattutto le future nuove norme «green»), c’è chi preferisce temporeggiare e non cambiare vettura. Così, anche l’età delle quattro ruote sale: a Bergamo l’età media del parco auto circolante si attesta ora a 11 anni e 7 mesi, con un «invecchiamento» del 2,6% nel giro di un anno. È la fotografia scattata da Facile.it , principale portale online dedicato alla comparazione delle offerte per le assicurazioni, che ha analizzato la situazione di settembre 2024 comparandola con quella di settembre 2023.

L’età media delle auto in Lombardia e in Italia

Mettendo a sistema l’intero parco auto circolante in Lombardia, l’età media è di 11 anni e un mese (quindi Bergamo è 6 mesi sopra la media), mentre a livello nazionale l’età media è di 11 anni e 8 mesi (più vicina al dato bergamasco). «Guardando a come è variata l’età media dei veicoli lombardi nell’ultimo anno – si legge nell’analisi di Facile.it –, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +1% di Lecco al +5% di Como».

Auto vecchia, minore sicurezza

L’età di un’automobile non è solo una statistica, ma è un fattore che incide su più aspetti. Concreti e anche economici: «L’anzianità di una vettura, oltre a essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto», spiega infatti Facile.it. La dimostrazione dell’impatto sull’Rc auto (quindi la voce legata alla responsabilità civile, legata ai danni cagionati a persone o cose in seguito a un incidente) è nella comparazione dei preventivi, che evidenziano una certa correlazione: più l’auto è vecchia, più l’Rc auto aumenta. «Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato-tipo e ha calcolato, a parità di condizioni, quanto varia il premio medio pagato con l’anzianità del veicolo – spiega il portale nell’analisi –. Con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’Rc auto è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 284 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni».