«B2Cheese» al via, Bergamo per due giorni è capitale dei formaggi

Con l’apertura della fiera B2Cheese, Bergamo è per due giorni capitale dei formaggi. È stata inaugurata mercoledì mattina, 25 settembre, alla Fiera di via Lunga la terza edizione della manifestazione internazionale che mette in mostra le migliori produzioni lattiero casearie. Le aziende hanno ricevuto la visita di buyer provenienti da tutto il mondo, arrivati a Bergamo per assaggiare centinaia di specialità e concludere affari.