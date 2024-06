B2Cheese, vetrina casearia sempre più internazionale

Fiera sempre più internazionale

«Siamo molto soddisfatti per la risposta ricevuta – conferma Francesco Maroni, presidente di Progetto Forme e dell’associazione «Cheese Valleys - Le Tre Signorie» -. Abbiamo già una lista d’attesa con realtà che chiedono di partecipare alla manifestazione, sempre più internazionale, dove metteremo in mostra tutta la filiera, compresa la parte tecnologica che guarda al futuro». L’evento «business to business» nei padiglioni di via Lunga, mette in mostra le produzioni di eccellenza e diventa una vetrina per i produttori, dai bergamaschi, fino al resto d’Italia e d’Europa.

Il mercato lattiero-caseario italiano, e in particolare il segmento dei formaggi – fa presente Andrea Guerini, senior manager di PwC - rappresenta un comparto altamente strategico per il made in Italy, di cui detiene il primato per fatturato complessivo nell’industria alimentare con 19 miliardi di euro, di cui il 68% (circa 13 miliardi di euro) grazie ai formaggi

La filiera, come sottolineato a più voci anche durante la conferenza stampa di presentazione di «B2Cheese», che si è svolta a Milano City Life, gode di buona salute, soprattutto se si analizzano produzione e bilancia commerciale. «Il mercato lattiero-caseario italiano, e in particolare il segmento dei formaggi – fa presente Andrea Guerini, senior manager di PwC - rappresenta un comparto altamente strategico per il made in Italy, di cui detiene il primato per fatturato complessivo nell’industria alimentare con 19 miliardi di euro, di cui il 68% (circa 13 miliardi di euro) grazie ai formaggi. Nel 2023 l’Italia ha prodotto il 9% del latte vaccino europeo (13 milioni di tonnellate), con 1,2 milioni di tonnellate di formaggio, al terzo posto in Europa, dopo Germania e Francia – continua Guerini -. lo scorso anno il saldo della bilancia commerciale si è chiuso a +510 milioni di euro con l’export che ha registrato un fatturato record di 5,44 miliardi di cui quasi 5 relativo solo ai formaggi, in crescita verso Francia, Germania, Spagna ed Est Europa (Polonia in particolare), ma anche sul mercato cinese, mentre registra maggiori difficoltà in Canada, Giappone e Corea del Sud».