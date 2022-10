Banca Intesa, ipotesi della «settimana corta» con 4 giorni più lunghi e 3 a casa

In queste ore Intesa Sanpaolo sta pensando al progetto di una settimana lavorativa di soli quattro giorni, che, a parità di stipendio, prevederebbe di prolungare le prestazioni del singolo fino a 8-9 ore quotidiane, guadagnando di fatto un giorno libero in più alla settimana. È questa la proposta che, nei giorni scorsi i vertici della banca avrebbero presentato ai sindacati, con la possibilità di una trattativa nei prossimi giorni, per poter trovare un accordo complessivo a breve.