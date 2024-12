Era il 30 maggio scorso quando la Bcc di Carate Brianza e quella di Treviglio annunciavano insieme in un comunicato l’intenzione di studiare il progetto di fusione fra le due banche. Nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre i due istituti hanno confermato, sempre in una nota congiunta, che il progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Iccrea Spa, capogruppo del gruppo bancario cooperativo omonimo, il 28 novembre, giovedì della scorsa settimana, e che è stata formalizzata la presentazione dell’istanza alla Bce perché dia il via libera all’operazione.