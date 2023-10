Bergamasca con benefit in chiaroscuro. E tra lavoro e famiglia, si scelgono gli affetti

Ebbene, secondo una ricerca dell’agenzia per il lavoro Maw - presente nella nostra provincia con quattro filiali - condotta a livello nazionale (in Lombardia il campione è costituito da oltre mille persone: il 38% assunte con contratto di somministrazione, il 20% disoccupate), il 33% degli intervistati nella nostra regione non percepisce nessun benefit, contro il 38% del Belpaese. Con buona pace di chi, a livello regionale, ambisce a bonus in denaro (40%), buoni pasto (24%) e a pacchetti welfare con società terze (15%).

Diffusi i buoni pasto

In Bergamasca sono maggiormente diffusi i buoni pasto, percepiti dal 34% dei lavoratori, contro il 27% di Brescia e il 46% di Milano. Riguardo al lavoro da casa, mentre nel capoluogo interessa il 20% degli intervistati, nella nostra provincia - che in questo caso va a braccetto con Brescia - è diffuso molto meno: tra il 6 e il 7%. Di contro, la formazione pesa di più: il 19% ne ha accesso a Bergamo e il 26% a Brescia. Anche questi aspetti concorrono nel far sì che in Lombardia solo il 34% dei lavoratori sia pienamente soddisfatto della propria posizione lavorativa.

La carriera? Meglio la famiglia