Bergamo, 14 milioni distribuiti ai lavoratori per i premi di risultato

Organizzazione: poco coinvolti

Dalla ricerca Cisl emerge anche che sono poco meno del 2% (1,7% per esattezza) le imprese che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il premio di risultato è l’obiettivo finale della contrattazione aziendale o territoriale che si traduce in un accordo mediante il quale, sulla scorta di obiettivi prefissati e raggiunti, è prevista l’erogazione di un compenso monetario (tassato al 5% anziché in modo progressivo, per i redditi inferiori a 80mila euro) o di una forma di benefit.

«La contrattazione di secondo livello – spiega Luca Nieri, segretario provinciale della Cisl di Bergamo – è particolarmente sviluppata nelle aziende industriali, frutto di una radicata presenza sindacale e di relazioni industriali consolidate negli anni che, oltre a ridistribuire il valore aggiunto prodotto, sono state in grado di costruire risposte normative che hanno migliorato il benessere dei lavorativi e il livello di competitività delle imprese, in una logica sartoriale, nel giusto equilibrio tra specificità e soggettività di ogni contesto e cogliendo le trasformazioni in atto. Bergamo conta aziende dove la contrattazione ha raggiunto cifre considerevoli, anche oltre i 10mila euro, ma la sfida che dobbiamo porci è quella di allargare il perimetro delle aziende coinvolte per dare risposte salariali anche ai molti lavoratori che non godono di queste opportunità».